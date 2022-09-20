Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів — Finance.ua
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Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів

Кримінал
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Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів
Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів
За клопотанням прокуратури арештовано активи двох білоруських підприємств. Компанії функціонували на території Миколаївської області.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
«За клопотанням прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд арештував рахунки та майно двох білоруських підприємств, у тому числі два модульні заводи з виготовлення асфальту, важку будівельну техніку вартістю 50 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління АРМА», — йдеться у повідомленні.
Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону (ч. 2 ст. 110-2 КК України).
За даними слідства, на території Миколаївської області функціонують два білоруських підприємства з будівництва доріг, доходи від діяльності яких надходили до бюджету республіки білорусь. У межах слідства досліджується діяльність цих підприємств щодо можливої підтримки у проведенні збройної агресії РФ проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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