Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів — Finance.ua

Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів Вчора 15:45 — Кримінал

Україна арештувала активи двох білоруських компаній на ₴50 мільйонів

За клопотанням прокуратури арештовано активи двох білоруських підприємств. Компанії функціонували на території Миколаївської області.

«За клопотанням прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд арештував рахунки та майно двох білоруських підприємств, у тому числі два модульні заводи з виготовлення асфальту, важку будівельну техніку вартістю 50 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління АРМА», — йдеться у повідомленні.

Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, на території Миколаївської області функціонують два білоруських підприємства з будівництва доріг, доходи від діяльності яких надходили до бюджету республіки білорусь. У межах слідства досліджується діяльність цих підприємств щодо можливої підтримки у проведенні збройної агресії РФ проти України.

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Укрінформ За матеріалами:

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