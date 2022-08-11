Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу — Finance.ua

Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу Вчора 16:48 — Особисті фінанси

Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу

Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 р. і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації «Цав Ашаа».

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Державі Ізраїль.

На яку допомогу можна розраховувати:



надання медичного страхування, безкоштовної психологічної підтримки;

продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;



забезпечення місцем тимчасового проживання;



пошук і влаштування дітей до закладів освіти;



надання сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі більше 90 діб).



Надання допомоги здійснюється виключно особисто біженцям за умови наявності паспорта.

Для отримання допомоги варто зателефонувати на гарячу лінію «Цав Ашаа» — *5130 або ж зробити це через сайт

Нагадаємо, українці не зможуть працювати у деяких містах Ізраїлю. Заборона діятиме у 17 містах, зокрема у:

Єрусалимі;

Тель-Авіві;

Петах-Тікві;

Ейлаті;

Ашдоді

Нетаньї.

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