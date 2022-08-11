Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу

Особисті фінанси
408
Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу
Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу
Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 р. і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації «Цав Ашаа».
Про це йдеться на сторінці Посольства України у Державі Ізраїль.
На яку допомогу можна розраховувати:
  • надання медичного страхування, безкоштовної психологічної підтримки;
  • продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;
  • забезпечення місцем тимчасового проживання;
  • пошук і влаштування дітей до закладів освіти;
  • надання сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі більше 90 діб).
Надання допомоги здійснюється виключно особисто біженцям за умови наявності паспорта.
Для отримання допомоги варто зателефонувати на гарячу лінію «Цав Ашаа» — *5130 або ж зробити це через сайт.
Нагадаємо, українці не зможуть працювати у деяких містах Ізраїлю. Заборона діятиме у 17 містах, зокрема у:
  • Єрусалимі;
  • Тель-Авіві;
  • Петах-Тікві;
  • Ейлаті;
  • Ашдоді
  • Нетаньї.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.