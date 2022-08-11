Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу — Finance.ua

Українські біженці в Ізраїлі можуть отримати матеріальну допомогу
Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 р. і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації «Цав Ашаа».
Про це йдеться на сторінці Посольства України у Державі Ізраїль.
На яку допомогу можна розраховувати:
- надання медичного страхування, безкоштовної психологічної підтримки;
- продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;
- забезпечення місцем тимчасового проживання;
- пошук і влаштування дітей до закладів освіти;
- надання сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі більше 90 діб).
Надання допомоги здійснюється виключно особисто біженцям за умови наявності паспорта.
Для отримання допомоги варто зателефонувати на гарячу лінію «Цав Ашаа» — *5130 або ж зробити це через сайт.
Нагадаємо, українці не зможуть працювати у деяких містах Ізраїлю. Заборона діятиме у 17 містах, зокрема у:
- Єрусалимі;
- Тель-Авіві;
- Петах-Тікві;
- Ейлаті;
- Ашдоді
- Нетаньї.
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