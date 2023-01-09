Українські біженці у Франції отримають картки з грошима — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські біженці у Франції отримають картки з грошима

Особисті фінанси
215
Українські біженці у Франції отримають картки з грошима
Українські біженці у Франції отримають картки з грошима
Для українських біженців у Франції хочуть запустити нову програму допомоги. Новоприбулим планують видавати спеціальні картки з грошима на рахунку. Як це працюватиме, розповідаємо далі.
Французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також з платіжним світовим гігантом Visa, щоб запустити карти для біженців, які прибувають до Франції, переважно українців.
Люди, які прибуватимуть до Франції у статусі біженця чи іммігранта, отримають «Привітальний пакет» з карткою Visa, на якій попередньо будуть зараховані кошти для полегшення витрат на ряд товарів та послуг протягом перших тижнів їхнього перебування у Франції.
Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами на кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом витрачання грошей.
Пілотний проєкт планують завершити цього року, а потім, ймовірно, буде підписано більший контракт, щоб розширити масштаби карткової програми для обслуговування більшої кількості біженців.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни до Франції приїхало близько 120 тисяч українських громадян.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.