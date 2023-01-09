Українські біженці у Франції отримають картки з грошима — Finance.ua

Українські біженці у Франції отримають картки з грошима Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Українські біженці у Франції отримають картки з грошима

Для українських біженців у Франції хочуть запустити нову програму допомоги. Новоприбулим планують видавати спеціальні картки з грошима на рахунку. Як це працюватиме, розповідаємо далі.

Французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також з платіжним світовим гігантом Visa, щоб запустити карти для біженців, які прибувають до Франції, переважно українців.

Люди, які прибуватимуть до Франції у статусі біженця чи іммігранта, отримають «Привітальний пакет» з карткою Visa, на якій попередньо будуть зараховані кошти для полегшення витрат на ряд товарів та послуг протягом перших тижнів їхнього перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами на кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом витрачання грошей.

Пілотний проєкт планують завершити цього року, а потім, ймовірно, буде підписано більший контракт, щоб розширити масштаби карткової програми для обслуговування більшої кількості біженців.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни до Франції приїхало близько 120 тисяч українських громадян.

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