Українці за кордоном не отримуватимуть виплат від держави з 1 серпня — Finance.ua
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Українці за кордоном не отримуватимуть виплат від держави з 1 серпня

Особисті фінанси
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Українці за кордоном не отримуватимуть виплат від держави з 1 серпня
Українці за кордоном не отримуватимуть виплат від держави з 1 серпня
З 1 серпня 2023 року, українці, які проживають за кордоном та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не зможуть претендувати на ці кошти. Про це повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, під час ефіру загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

Що зміниться

Марчак зазначила, що скасування виплат стало результатом виявлення інформації про значну кількість громадян, які залишили Україну та поселилися в інших країнах, але продовжували отримувати допомогу як внутрішньо переміщені особи.
Як наслідок, з 1 серпня зазначеним особам не буде нараховуватися фінансова підтримка, оскільки ця допомога виключно для тих, хто перебуває на території України.
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Постановою від 11 липня 2023 року № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», було уточнено цей параметр, зазначивши, що громадяни, які перебувають за кордоном протягом тривалого періоду та обрали інше місце для постійного проживання, не мають права на отримання державної допомоги.
Також, згідно з повідомленням Марчак, державна підтримка буде припинена для тих українців, які повернулися на місце свого постійного проживання.
Щоб повідомити громадян про ці зміни, інформація буде розсилатися через різні засоби зв’язку, такі як електронна пошта, телефонні дзвінки тощо.
Рішення Кабінету Міністрів про ухвалення постанови від 11 липня 2023 року № 709 стало актуальним кроком у внесенні змін до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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