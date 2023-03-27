Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця — Finance.ua

Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця
Українці, які незаконно перетинають кордон країн Євросоюзу, не зможуть отримати статус біженця.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Він зазначив, що Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також Молдовою, аби протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями.
«Звісно, що дехто намагається відразу просити статус біженця, але зазначу, що це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких порушників, розглядали як біженців в країнах Європейського Союзу», — сказав Демченко.
Крім того, посадовець закликав тих, хто організовує незаконний перетин кордону, утримуватися від цього.
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