Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця — Finance.ua

Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Українці, які незаконно перетинають кордон країн Євросоюзу, не зможуть отримати статус біженця.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зазначив, що Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також Молдовою, аби протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями.

«Звісно, що дехто намагається відразу просити статус біженця, але зазначу, що це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких порушників, розглядали як біженців в країнах Європейського Союзу», — сказав Демченко.

Крім того, посадовець закликав тих, хто організовує незаконний перетин кордону, утримуватися від цього.

Воєнний стан в Україні передбачає обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

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