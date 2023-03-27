Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця — Finance.ua
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Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця

Особисті фінанси
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Українці, які незаконно перетинають кордон країн Євросоюзу, не зможуть отримати статус біженця.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Він зазначив, що Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також Молдовою, аби протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями.
«Звісно, що дехто намагається відразу просити статус біженця, але зазначу, що це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких порушників, розглядали як біженців в країнах Європейського Союзу», — сказав Демченко.
Крім того, посадовець закликав тих, хто організовує незаконний перетин кордону, утримуватися від цього.
Воєнний стан в Україні передбачає обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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