Українці можуть повторно отримати гроші на ліки у Польщі — Finance.ua

Українці можуть повторно отримати гроші на ліки у Польщі Сьогодні 18:02 — Особисті фінанси

Українці можуть повторно отримати гроші на ліки у Польщі

Українці в Польщі знову можуть отримати безкоштовні ліки на суму 500 злотих. Це стало можливо завдяки програмі однієї з найбільших американських гуманітарних організацій Direct Relief.

Як зареєструватися на отримання допомоги — розповіли у Yavp.pl

Як можна отримати гроші та на які ліки їх можна витратити

Вперше збір заявок проводили наприкінці квітня 2022 р., згодом організація зробила паузу для отримання додаткових фінансів. Вдруге програма допомоги стала доступна у вересні, доки не вичерпалися кошти. Із середини грудня програма «500+ на ліки» знову запрацювала.

Як повідомляється на сайті Health4Ukraine , скористатися допомогою можуть громадяни України, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року та зареєстрували номер PESEL.

Кошти можуть отримати і дорослі, і неповнолітні (за них подають мають подати батьки або опікуни). Ті, хто вже брав участь у програмі раніше, можуть подати повторну заявку.

Читайте також Іноземцям у Польщі спростили подачу заявки на Карту побиту

Після схвалення заявки біженець отримує індивідуальний код, який дозволяє придбати ліки та інші препарати у 8 тисячах аптек по всій Польщі на суму 500 злотих (4200 гривень).

350 злотих (майже 3000 гривень) можна буде використати на придбання ліків за рецептом (Rx) та 150 злотих (1255) — на безрецептурні препарати. Для цього треба буде показати код в аптеці на екрані смартфона або в роздрукованому вигляді.

Як подати заявку на участь в програмі

Подати заявку можна на сторінці реєстрації health4ukraine.com/uk/register

Після цього треба дочекатися, поки заявку та дані перевірять організатори. Заявка має бути схвалена, якщо анкета заповнена правильно. Однак якщо відповіді протягом 30 хвилин немає, ймовірно, заявник припустився помилки. Тому слід спробувати заповнити і надіслати заявку повторно.

Після цього заявник отримає повідомлення на електронну пошту, яку вказав під час реєстрації. Повідомлення буде містити штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.

Якщо не вдається зареєструватися, можна звернутися:

гаряча лінія: +48 42 612 09 96;

e-mail: contact@health4ukraine.com

Також українці в Польщі можуть отримати електронну брошуру українською мовою з інформацією про ліки, які відпускаються за рецептом, відсканувавши унікальний код на упаковці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.