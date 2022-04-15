Uklon запустився в нових містах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Uklon запустився в нових містах

Вчора 18:19Особисті фінанси
301
Uklon запустився в нових містахUklon запустився в нових містах
Сервіс виклику автомобілів Uklon став доступним у 29 нових населених пунктах у 10 областях.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повний перелік міст, де доступний сервіс:
  • Закарпатська обл.: Ужгород, Чоп, Мукачево;
  • Івано-Франківська обл.: Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Буковель;
  • Львівська обл.: Львів, Дрогобич, Краковець (митниця), Рава-Руська (митниця);
  • Волинська обл.: Луцьк, Ковель, Старовойтове (митниця), Володимир (поряд митниця), Устилуг (митниця);
  • Тернопільська обл.: Тернопіль, Чортків, Почаїв;
  • Хмельницька обл.: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Дунаївці, Волочиськ, Шепетівка;
  • Рівненська обл.: Рівне, Дубно;
  • Житомирська обл.: Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, Коростень;
  • Вінницька обл.: Вінниця, Могилів-Подільський (митниця), Ямпіль (митниця), Немирів, Жмеринка, Козятин;
  • Черкаська обл.: Черкаси, Умань, Золотоноша.
Зазначається, що пасажири сервісу мають можливість замовити авто для переміщення між містами України, скориставшись послугою «Евакуація». За перші чотири тижні було здійснено понад 3,5 тисячі поїздок.
Найчастіше українці евакуйовувались з Києва, Миколаєва та зі Львова. З останнього люди частіше добирались до селища Шегині на кордоні Польщі.
Тариф на поїздку повторює тариф міста, крім вартості за містом — там вона подвоюється. У гарячих точках, таких як Суми, Харків, Миколаїв, сервіс не бере комісію з водіїв, залишаючи всі кошти від поїздки їм.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.