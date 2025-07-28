Ухилення від сплати понад 164,5 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру експрезиденту авіакомпанії — Finance.ua

Ухилення від сплати понад 164,5 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру експрезиденту авіакомпанії Вчора 18:00 — Фондовий ринок

афілійована до одного з українських олігархів. Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Авіакомпанія

Встановлено

Авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.

Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%.

Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які у тому числі контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі більше ніж 164,5 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

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