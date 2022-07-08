Ухвалено важливі зміни для бізнесу - НБУ — Finance.ua

Ухвалено важливі зміни для бізнесу - НБУ Вчора 16:00 — Казна та Політика

З 9 липня 2022 року бізнес матиме змогу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту будь-якої товарної продукції.

Про це повідомили в НБУ.

Для імпорту послуг обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази зберігатимуться. Бізнес зможе імпортувати лише ті послуги, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2022 року № 761.

За оцінками НБУ, послаблення обмежень для імпорту продукції не створить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Адже на початок липня перелік товарів критичного імпорту вже містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни.

Натомість поліпшаться умови ведення підприємницької діяльності в Україні, оскільки бізнес отримає можливість купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу.

Сповільнення швидкості зростання імпорту у перспективі через повернення мит та податків на імпорт та відновлення виробництва в Україні сприятимуть зменшенню різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Необхідною передумовою для цього послаблення стало набрання 1 липня чинності законом № 2325-IX, яким відновлюються мита та податки на імпорт товарів та послуг.

З 9 липня 2022 року розширюються строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 120 до 180 днів. Це збільшить можливості українських підприємств під час експорту та імпорту в умовах логістичних проблем, що виникли через війну.

По-третє, для зниження тиску на валютному ринку зменшується з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року.

З метою зниження тиску на валютному ринку Національний банк зменшує з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року. Відповідне обмеження не поширюється, зокрема, на купівлю валюти:

для проведення резидентами мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

державними органами, уповноваженими згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;

Державною казначейською службою України;

на підставі окремих рішень Національного банку, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України.

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