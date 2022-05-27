Угорщина змінює правила продажу бензину іноземцям на авто — Finance.ua

Угорщина змінює правила продажу бензину іноземцям на авто

Вчора 15:43 — Особисті фінанси

Угорщина змінює правила продажу бензину іноземцям на авто

Українці, які їдуть за кордон власним авто, скоро дорожче платитимуть за те, щоб заправити бензином свої машини. Йдеться, зокрема, про таку країну, як Угорщина.

Про це пише «Сьогодні» з посиланням на місцеве видання 24.hu.

Зазначається, що з осені 2021 року угорська влада «заморозила» ціни на пальне: на АЗС літр бензину чи дизеля продавали за 480 форинтів/л (майже 40 грн).

Втім, з 27 травня така ціна діятиме лише для угорських водіїв, а от власники автомобілів з неугорською реєстрацією не зможуть заправлятися зі знижкою, і будуть вимушені платити ринкову вартість.

Місцева влада таким чином хоче позбутися нібито «бензинового туризму».

Скільки коштує бензин в Угорщині

У країні зараз ціни на пальне заморожені, тому можливо, що іноземці зловживають цим і скуповують пальне.

Заправити автомобілі в Угорщині можна на мережах заправок Mol, Лукойл, MAXILine, OMV, АВІА. Останнім часом пальне в країні значно не дорожчало:

A-95 можна купити в середньому за 490 форинтів (39,4 грн) за літр;

A-98 — за 375 форинтів (30 грн)

дизель — за 567,7 форинтів (45,67 грн).

Що буде з цінами на бензин в Україні

Раніше заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев говорив про те, чого чекати на ринку пального найближчим часом. Він зазначав, що скасування державного регулювання є поганим кроком, через який будуть проблеми.

Оскільки трейдери нині нічим не обмежені, вони можуть виставляти будь-який цінник, навіть 100 грн за літр бензину. Українці від цього не виграють, а бюджет і поготів, бо крім 7% ПДВ, компанії більше не сплачують податки. Джерело постачання також одне — західний кордон, тому й цінової конкуренції немає, натомість спекуляцій на ринку побільшає.

Враховуючи дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту та продуктів першої необхідності, які безпосередньо залежать від перевезень та пального.

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