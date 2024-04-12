Угорщина запровадить нові обмеження на імпорт української агропродукції — Finance.ua

Угорщина запровадить нові обмеження на імпорт української агропродукції Сьогодні 11:24 — Казна та Політика

Угорський уряд введе нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції , аби захистити своїх фермерів від ринкових коливань. Про це на пресконференції заявив міністр сільського господарства країни Іштван Надь, передає AP

За його словами, рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України було покликане допомогти утримати економіку країни на плаву після повномасштабного вторгнення РФ. Проте це призвело до «значного надлишку пропозиції і значно низьких цін» на сільськогосподарському ринку Європи.

Надь виступив із звинуваченнями до ЄС та його виконавчої комісії через те, що вони не змогли захистити європейських фермерів, яким не вдалося конкурувати з дешевим імпортом. Він додав, що Угорщина прийме додаткові захисні заходи «в рамках своєї національної компетенції».

«Брюссель і Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів», — зауважив міністр.

У виданні нагадали, що Угорщина має складні відносини з Україною та є однією з країн Європейського Союзу, яка надала найменше підтримки під час війни з російськими окупантами. Пізніше після початку повномасштабного вторгнення в Угорщині заявили, що не надаватимуть Києву озброєння та не дозволятимуть його передачу через свій східний кордон. Крім того, країна виступила проти санкцій щодо Москви, а також погрожувала зірвати фінансову підтримку Євросоюзу для України.

«У четвер Надь заявив, що уряд ухвалив план з п’яти пунктів для допомоги угорським фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній повідомляти угорський уряд про обмежені продукти, що імпортуються через Україну, незалежно від країни походження цих продуктів. Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна», — додали у матеріалі.

Відомо, що минулого року Угорщина заборонила імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, проте наголосила, що дозволятиме їх перевезення через свою територію, повідомляли журналісти видання. А саме уряд країни заборонив ввозити зернові, олійні культури, борошно, олію та деякі м’ясні продукти. Також в минулому місяці Угорщина вилучила з переліку український натуральний мед.

УНІАН За матеріалами:

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