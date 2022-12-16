Угорщина заморозила 870 млн євро російських активів — Finance.ua

Угорщина заморозила 870 млн євро російських активів Сьогодні 15:39 — Світ

Угорщина заморозила 870 млн євро російських активів

Станом на кінець листопада Угорщина заморозила російські активи на суму майже 350 млрд форинтів, тобто 870 млн євро.

Про це пише угорське видання Nepszava.

Зазначається, що це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3 тис. євро.

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Цікаво, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

Згідно з останніми даними, в Італії заморожено 2,3 млрд євро, у Німеччині — 2,2 млрд євро, в Австрії — майже 1,8 млрд євро, тоді як у Болгарії це 11,3 млн євро, у Чехії — 10,8 млн євро, у Словаччині — 4,9 млн євро.

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