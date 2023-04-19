Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів з України — Finance.ua

Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів з України Сьогодні 16:34

Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів з України

Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

Про це пише Hirado.hu

Відповідно до рішення уряду Угорщини, заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса. Обмеження триватимуть до 30 червня. В Угорщині пояснюють такі заходи захистом місцевих фермерів та споживачів.

При цьому країна не забороняє транзит продуктів з України, тобто їх можна буде переміщувати через Угорщину, проте відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

Перевізників, які порушують правила, можуть оштрафувати, а штраф може сягати навіть повної вартості вантажу.

Зазначимо, що Угорщина може продовжити заборону імпорту зерна з України після 30 червня.

Додамо, що заборону на імпорт зерна з України також ввела Польща , але дозволила транзит.

Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

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