Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри дозвіл ЄС на відтермінування — Finance.ua

Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри дозвіл ЄС на відтермінування

Вчора 16:12 — Енергетика

Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри дозвіл ЄС на відтермінування

Угорщина виступає проти ембарго на постачання російської нафти, яке запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що таке рішення ЄС загрожуватиме енергетичній безпеці країни.

Про це заявив речник уряду Золтан Ковач, цитує Bloomberg.

Так, хоча ЄС планує дозволити Угорщині та Словаччині закупляти російську нафту до кінця 2023 року, у Будапешті все ще заявляють про занепокоєння.

«Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини», — сказав Ковач.

У Європейському Союзі оголосили шостий пакет санкцій проти росії: вони стосуватимуться військового керівництва, причетного до вбивств у Бучі, а також поетапної відмови від російської нафти. Щоб цей пакет санкцій запрацював, його ще має затвердити Рада ЄС.

The Wall Street Journal повідомляв, що, відповідно до нових санкцій, ЄС має відмовитися від закупівель російської сирої нафти протягом 6 місяців та припинити імпорт нафтопродуктів із росії до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від імпорту нафтопродуктів, дадуть 20 місяців, щоби поступово зменшувати російський імпорт.

За оцінками брюссельського аналітичного центру Брейгеля, ЄС купує в рф від 3 до 3,5 млн барелів нафти на день і щодня надсилає рф 400 млн доларів. Це становить близько 27% імпорту нафти в ЄС.

Угорщині та Словаччині вирішили дозволити відтермінувати ембарго, тому що вони значно більше залежать від російської нафти. Зокрема, на росію припадає 65% постачання нафти в Угорщину.

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