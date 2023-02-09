Угорщина та Хорватія мають намір розширити Адріатичний нафтопровід — Finance.ua
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Угорщина та Хорватія мають намір розширити Адріатичний нафтопровід

Енергетика
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Угорщина та Хорватія мають намір розширити Адріатичний нафтопровід
Угорщина та Хорватія мають намір розширити Адріатичний нафтопровід
Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної спроможності Адріатичного трубопроводу, яким до країни надходить неросійська нафта.
Про це заявив Гергелі Гуляш — керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє Reuters.
Чиновник зазначив, що уряд Угорщини обговорив енергетичну стратегію до 2030 року, яка включає можливість переробки більшої кількості неросійської нафти на Дунайському нафтопереробному заводі.
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Як пише агентство, Угорщина, яка не має виходу до моря, дуже залежить від імпорту російського палива, яке отримує трубопроводом Дружба.
«Ми знаємо, що якби зараз не було сирої нафти з росії, то постачання могли б йти тільки через море, Адріатичним трубопроводом», — зазначив Гуляш.
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За його словами, ядерна енергетика, відновлювані джерела енергії та розвиток національної енергосистеми будуть центральними елементами стратегії, яку уряд планує фінансувати за рахунок коштів фонду відновлення ЄС.
Раніше Брюссель припинив виплату коштів Угорщині через суперечку про верховенство закону, але Будапешт сподівається розблокувати їх до середини року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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