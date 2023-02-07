Українські трейдери почали імпортувати газ через Молдову — Finance.ua
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Українські трейдери почали імпортувати газ через Молдову

Енергетика
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Замовники послуг з України з транспортування газу слідом за іноземними компаніями здійснюють імпорт газу з Європи через Молдову з подальшим закачуванням газу в українські підземні сховища.
Про це повідомив «Оператор ГТС України».
Усі компанії отримали можливість користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точках з’єднання з Україною після того, як на початку року уряд Молдови ухвалив рішення про необхідні законодавчі зміни. Цей крок розблокував імпорт газу в Україну з південного напрямку через Трансбалканський маршрут.
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Віртуальний реверс оптимізує роботу операторів ГТС. Так, за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках оператори фізично поставляють газ лише в одному напрямку, а в іншому — транспортують з використанням віртуального реверсу. Це означає, що паливо фізично не переміщається через кордон, а сторони проводять взаємозалік.
Такий метод допомагає економити паливний газ та зменшити викиди при спалюванні ресурсу.
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Як зазначив в. о. гендиректора ОГТСУ Павло Станчак, «Оператор ГТС України» спільно з «Укртрансгазом» продовжують надавати трейдерам послуги shorthaul та «митний склад».
Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс із усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, ключова передумова — наявність ресурсу у системі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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