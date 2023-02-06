Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС — Finance.ua

Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС Сьогодні 10:15 — Енергетика

Попри військову агресію Україна була і залишається надійним партнером та готова надавати вільні потужності в стратегічно важливому процесі транспортування природного газу з Каспію до країн — членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку (Азербайджан).

Учасники обговорили підсумки та плани збільшення потужності транспортування газу до ЄС.

«Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури — потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання», — зазначив Микола Колісник.

Заступник міністра також наголосив, що Україна сьогодні — повноправний партнер сторін в рамках співробітництва в нафтогазовому комплексі.

«Одним з ключових інфраструктурних проєктів у рамках співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу», — додав він.

Микола Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, у тому числі для послаблення впливу росії на південному напрямку.

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