Угорщина спростила працевлаштування для українських біженців — Finance.ua
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Угорщина спростила працевлаштування для українських біженців

Вчора 18:00Особисті фінанси
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З травня вимушено переміщених людей з України можуть приймати на будь-які види роботи в Угорщині, навіть якщо вони не мають дозволу на роботу.
Про це пише Magyar Nemzet.
За даними видання, спрощення стосується громадян України, які подали заяву про надання притулку. Якщо ні, то правила такі самі, як і для громадян країн третього світу. Наприклад, вони можуть працювати лише в галузях, у яких є дефіцит робочої сили, як-от IT, громадське харчування та будівництво. І скористатися цією державною пільгою можуть лише ті громадяни України, які мають біометричний паспорт.
Видання Daily News Hungary повідомила, що держава виплачує надбавку роботодавцям, якщо український працівник пропрацював не менше 90 днів і прибув до Угорщини після початку війни, подав заяву або отримав притулок.
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Максимальна сума цієї допомоги наразі становить 30 тисяч форинтів (77,75 євро) на одного працівника на місяць, якщо вони приїхали до війни. Якщо вони прибули після початку російської агресії, то ця сума збільшується до 60 тисяч форинтів (154 євро) на місяць на одного працівника. Крім того, кожна дитина, яка проживає з працівником, отримує 12 тисяч форинтів (31,1 євро) на місяць.
  • Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України працевлаштувались у Польщі після повномасштабного вторгнення росії.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Espreso.tv
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