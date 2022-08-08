Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток — Finance.ua
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Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток

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Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток
Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток
Угорщина оштрафувала лоукостер Ryanair на 300 мільйонів форинтів (780 тисяч доларів) після розслідування щодо передачі авіакомпанією вартості спеціального податку, що стягується з галузі.
Про це пише Reuters.
Уряд Угорщини у травні оголосив податок на «надприбуток», отриманий великими компаніями, у розмірі 800 мільярдів форинтів. Податок був призначений для того, щоб закрити діри в бюджеті, утворені витратами, які допомогли прем’єр-міністру Віктору Орбану переобратися в квітні.
У свою чергу Ryanair закликав уряд скасувати податок, який стягується за ставкою з пасажира. У компанії заявили, що податок завдасть шкоди угорському туризму та економіці.
«Сьогодні органи із захисту прав споживачів виявили порушення закону, оскільки авіакомпанія ввела клієнтів в оману своєю нечесною діловою практикою», — заявила міністр юстиції Юдіт Варга у Facebook.
У Ryanair додали, що лоукостер буде змушений перемістити потенціал зростання в країни, які працюють над відновленням трафіку після пандемії коронавірусу.
Конкурент Wizz Air заявив, що авіакомпаніям знадобиться багато часу, щоб повернутися до рівня прибутку та прибутковості, який був до пандемії COVID-19. А цей податок завадить відновленню туристичного сектору.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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