Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток — Finance.ua

Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток Вчора 19:48 — Світ

Угорщина оштрафувала Ryanair за несплату податку на надприбуток

Угорщина оштрафувала лоукостер Ryanair на 300 мільйонів форинтів (780 тисяч доларів) після розслідування щодо передачі авіакомпанією вартості спеціального податку, що стягується з галузі.

Про це пише Reuters

Уряд Угорщини у травні оголосив податок на «надприбуток», отриманий великими компаніями, у розмірі 800 мільярдів форинтів. Податок був призначений для того, щоб закрити діри в бюджеті, утворені витратами, які допомогли прем’єр-міністру Віктору Орбану переобратися в квітні.

У свою чергу Ryanair закликав уряд скасувати податок, який стягується за ставкою з пасажира. У компанії заявили, що податок завдасть шкоди угорському туризму та економіці.

«Сьогодні органи із захисту прав споживачів виявили порушення закону, оскільки авіакомпанія ввела клієнтів в оману своєю нечесною діловою практикою», — заявила міністр юстиції Юдіт Варга у Facebook.

У Ryanair додали, що лоукостер буде змушений перемістити потенціал зростання в країни, які працюють над відновленням трафіку після пандемії коронавірусу.

Конкурент Wizz Air заявив, що авіакомпаніям знадобиться багато часу, щоб повернутися до рівня прибутку та прибутковості, який був до пандемії COVID-19. А цей податок завадить відновленню туристичного сектору.

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Економічна Правда За матеріалами:

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