Угорщина готова розблокувати 90 млрд євро для України — терміни Сьогодні 11:10

Уряд Угорщини, що йде у відставку, дав зрозуміти, що готовий розблокувати кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро вже цього тижня — саме в той момент, коли нове керівництво в Будапешті розпочало інтенсивні переговори з Брюсселем щодо доступу до власного замороженого фінансування.

Угорщина отримала інформацію від України «через посередництво Брюсселя» про те, що постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» можуть відновитися вже незабаром, заявив прем’єр-міністр, що йде у відставку, Віктор Орбан. Він пов’язав допомогу Україні з відновленням поставок трубопроводом, який був пошкоджений внаслідок російської атаки наприкінці січня.

Про це пише Bloomberg

Представник Європейської комісії підтвердив, що виконавчий орган ЄС «підтримував контакт із зацікавленими сторонами для сприяння відновленню поставок нафти через трубопровід „Дружба“», додавши, що всі країни ЄС повинні виконувати свої зобов’язання щодо кредиту на 90 мільярдів євро, узгодженого на саміті лідерів у грудні.

Ці кошти мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу через понад чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії та в умовах, коли США фактично припинили свою допомогу після повернення Дональда Трампа на посаду президента у 2025 році, пишуть журналісти. Також повідомляється, що у Києва вистачить коштів для покриття своїх потреб лише до червня.

Угорщина може розблокувати допомогу Україні вже в середу, 22 квітня, на зустрічі послів ЄС, якщо до того часу відновляться поставки нафти, підкреслив Янош Бока, міністр Орбана у справах ЄС, в окремому повідомленні. «Позиція Угорщини не змінилася, — заявив Орбан. — Якщо є нафта, будуть і гроші».

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр, чия партія «Тіса» здобула переконливу перемогу на виборах тиждень тому, поклавши край 16-річному правлінню Орбана, також заявив, що прокачування по «Дружбі» може поновитися цього тижня, спираючись на інформацію, отриману ним від голови та головного виконавчого директора угорської нафтової компанії Mol Nyrt Жолта Хернаді.

