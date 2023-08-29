Угорщина хоче розширити заборону на імпорт продовольства з України — Finance.ua

Угорщина хоче розширити заборону на імпорт продовольства з України Сьогодні 19:13 — Аграрний ринок

Угорщина хоче розширити заборону на імпорт продовольства з України

Якщо Європейський Союз не продовжить заборону на імпорт українського продовольства до пʼяти країн, Угорщина зробить це на своєму рівні і розширить список продукції.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Agrarszektor.

За словами угорського урядовця, в такому випадку в його країну буде заборонений імпорт не чотирьох, а 24 продуктів із України.

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Відповідний крок в Будапешті пояснюють захистом внутрішнього ринку. Надь зазначив, що останніми роками сільське господарство Угорщини переживає одне потрясіння за іншим: пандемія коронавірусу, посуха, війна в Україні та її наслідки, енергетична криза, зростання цін і те, що дешева українська сільськогосподарська продукція «заполонила європейський ринок», — це труднощі для виробників.

Міністр додав, що попри кращий врожай (цьогоріч очікується майже рекордна кількість кукурудзи), дешева конкуренція ускладнює продажі.

Нагадаємо, навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Зокрема, Угорщина поширила заборону на 25 товарів: зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед, деякі види м’яса тощо.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

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Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що так бажають зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначило, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним.

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