Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України — Finance.ua

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Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України

Аграрний ринок
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Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України
Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України
Румунія в найближчий період подвоїть свої транзитні потужності для зерна з України — з 2 млн тонн на місяць до 4 млн тонн.
Про це оголосив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, передає Romania-Insider.
Зазначається, що для цього передбачені морські, а також залізничні шляхи. За словами Гріндяну, Сулинський канал є єдиною альтернативою для морського транспорту.
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Він пообіцяв «оптимізувати» — в рамках фінансованого ЄС проєкту вартістю 18 млн євро — використання Сулинського каналу, де розташовані дунайські порти України.
У середньостроковій перспективі міністр Гріндяну говорить про інвестиції в 1 мільярд євро в залізничне сполучення порту Констанца та більше інвестицій у проєкти дорожньої та залізничної інфраструктури, які є критично важливими для післявоєнної відбудови України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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