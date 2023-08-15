Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України — Finance.ua

Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України Сьогодні 07:15 — Аграрний ринок

Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту зерна з України

Румунія в найближчий період подвоїть свої транзитні потужності для зерна з України — з 2 млн тонн на місяць до 4 млн тонн.

Про це оголосив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, передає Romania-Insider

Зазначається, що для цього передбачені морські, а також залізничні шляхи. За словами Гріндяну, Сулинський канал є єдиною альтернативою для морського транспорту.

Він пообіцяв «оптимізувати» — в рамках фінансованого ЄС проєкту вартістю 18 млн євро — використання Сулинського каналу, де розташовані дунайські порти України

У середньостроковій перспективі міністр Гріндяну говорить про інвестиції в 1 мільярд євро в залізничне сполучення порту Констанца та більше інвестицій у проєкти дорожньої та залізничної інфраструктури, які є критично важливими для післявоєнної відбудови України.

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Укрінформ За матеріалами:

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