Українське зерно конкурентніше польського й за ціною, й за якістю — Новак — Finance.ua
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Українське зерно конкурентніше польського й за ціною, й за якістю — Новак

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Українське зерно конкурентніше польського й за ціною, й за якістю — Новак
Українське зерно конкурентніше польського й за ціною, й за якістю — Новак
Заборона чи продовження заборони з боку Польщі на імпорт українського зерна є проявом захисту власних фермерських господарств та взагалі аграрного сектору, адже українське зерно набагато більше конкурентне.
Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економіст Андрій Новак.
«Заборона чи продовження заборони з боку Польщі на імпорт українського зерна — це політика захисту власних фермерських господарств та польського аграрного сектору. Українське зерно набагато більше конкурентне й по ціні, й по якості. Минулого року на цій темі в Польщі навіть відбувалися масові мітинги та акції протестів, зокрема фермерів. Ці акції викликали серйозний резонанс у польському суспільстві через те, що країна надає Україні значну військово-політичну підтримку, зерно з якої може серйозно підірвати аграрний сектор Польщі», — пояснив експерт.
Тому, на його думку, не дивно, що польська сторона продовжує обмеження, адже «кожна держава дбає перш за все про свої економічні інтереси й коли мова йде про досить велику частину економіки та сотні тисяч працівників не дивно, що влада хоче захистити такий важливий сектор національної економіки».
«Україні до цього потрібно ставитися спокійно, враховуючи величезну військово-політичну підтримку, яку Польща надає Україні під час військової агресії рф», — вважає Андрій Новак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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