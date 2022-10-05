Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 мільярда євро – Bloomberg — Finance.ua
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Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 мільярда євро – Bloomberg

Енергетика
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Угорщина отримала від «Газпрому» відстрочку для платежів у розмірі близько 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.
Угорщина оголосила у понеділок, що отримала від «Газпрому» трирічну відстрочку за платежами, які підлягають сплаті у шестимісячний період. Проте Будапешт не розкрив умов угоди.
Джерела агентства проливають світло на домовленості Угорщини з «Газпромом».
У перший рік Угорщина заплатить 20% від суми платежу, який буде відтерміновано, а згодом сплачуватиме по 40% у наступні два роки, за словами двох джерел. За даними співрозмовників, відстрочка платежу буде проведена під 3,5%.
Агентство пише, що у зимовий період 2022/23 року Будапешт без урахування відстрочки, ймовірно, має заплатити за російський газ 4 млрд євро.
Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.
Угорщина прогнозує, що вартість імпорту нафти та газу до країни підскочить до 19 мільярдів доларів цього року порівняно з 4 мільярдами доларів у 2019 році.
Зростання цін на енергоносії посилює стурбованість станом економіки Угорщини у той час, коли мільярди євро, виділені ЄС, залишаються заблокованими через побоювання блоку з приводу корупції за прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Нагадаємо, «Газпром» з 1 вересня постачає в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом 2021 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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