Угорський OTP Bank може згорнути бізнес у росії — Finance.ua
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Угорський OTP Bank може згорнути бізнес у росії

Фондовий ринок
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Угорський OTP Bank може згорнути бізнес у росії
Угорський OTP Bank може згорнути бізнес у росії
Угорський OTP Bank може вийти з ринку рф, продавши російську дочірну компанію. Зараз таку можливість розглядають у компанії.
Про це свідчить звіт компанії за перше півріччя.
Менеджмент заявив, що керується принципом «безперервної діяльності», проте у росії розглядає всі можливі варіанти, у тому числі «продаж російського підприємства за прийнятною ціною».
При цьому банк у звіті підкреслив, що бажав би продовжувати діяльність і в Україні, і в росії.
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Варто зазначити, що 5 серпня глава кремля володимир путін підписав указ, який ускладнює продаж російських «дочок» іноземних компаній. Зокрема, мова йде про кредитні і фінансові організації.
Тепер такі операції у росії можна проводити лише за особистого погодження путіна. Раніше для цього було потрібне рішення профільної комісії уряду, але в липні мінфін росії зазначив, що не буде приймати таких рішень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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