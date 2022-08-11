У Чорногорії росіянам блокують картки в одному із великих банків — Finance.ua
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У Чорногорії росіянам блокують картки в одному із великих банків

Фондовий ринок
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У Чорногорії росіянам блокують картки в одному із великих банків
У Чорногорії росіянам блокують картки в одному із великих банків
Громадяни росії зіткнулися з масовим блокуванням карток та рахунків. Банк Erste Bank оголосив про розірвання ділових відносин із усіма громадянами країни-агресора.
Із проблемою зіткнулися клієнти дочірньої філії австрійського банку Erste Bank. Повідомляється, що банк розіслав повідомлення своїм клієнтам, які мають російський паспорт, що припиняє з ними всі ділові відносини і закриває їхні рахунки. І це стосується не лише туристів, а й тих, хто має посвідку на проживання в Чорногорії, йдеться в повідомленні Lenta.ru.
«По суті банк блокує картки та рахунки всіх своїх російських клієнтів під приводом санкцій Заходу», — пишуть у російському виданні.
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Варто додати, що росіяни стикаються із проблемами під час відкриття рахунків у всіх країнах Європи. До жителів країни-агресора висувають окремі вимоги під час контролю над рухом коштів. Крім того, деякі операції з російськими рахунками неможливі.
Зазначимо, росіяни намагаються обійти фінансові та торгові санкції Заходу за допомогою банків та бізнесменів із сусідніх країн. Наприклад, жителі рф масово їздять купувати автомобілі до Казахстану. У цій країні, а також в Узбекистані росіяни відкривають банківські картки міжнародних платіжних систем.
Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard офіційно пішли з росії. Картки перестали працювати за кордоном, а нові видавати не будуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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