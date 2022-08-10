Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року — Finance.ua
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Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року

Фондовий ринок
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Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року
Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року
Авіаконцерн Lufthansa не використовуватиме повітряний простір росії до 25 березня 2023 через вторгнення рф в Україну.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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«Lufthansa не буде використовувати повітряний простір росії до 25 березня 2023 через поточну нормативно-правову ситуацію», — йдеться в повідомленні перевізника.
Тому всі рейси Lufthansa в росію і з росії скасовані на цей період, додали в компанії.
Нагадаємо, що після вторгнення армії рф в Україну Європейський Союз запровадив санкції проти російської авіації. Вони включають заборону на експорт у росію товарів та технологій, що використовуються в авіакосмічному секторі, заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов’язаних з авіацією та космосом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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