Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року — Finance.ua

Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року
Авіаконцерн Lufthansa не використовуватиме повітряний простір росії до 25 березня 2023 через вторгнення рф в Україну.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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«Lufthansa не буде використовувати повітряний простір росії до 25 березня 2023 через поточну нормативно-правову ситуацію», — йдеться в повідомленні перевізника.
Тому всі рейси Lufthansa в росію і з росії скасовані на цей період, додали в компанії.
Нагадаємо, що після вторгнення армії рф в Україну Європейський Союз запровадив санкції проти російської авіації. Вони включають заборону на експорт у росію товарів та технологій, що використовуються в авіакосмічному секторі, заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов’язаних з авіацією та космосом.
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