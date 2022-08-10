Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року — Finance.ua

Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року Вчора 19:41 — Фондовий ринок

Найбільший авіаконцерн Європи не використовуватиме повітряний простір росії до березня 2023 року

Авіаконцерн Lufthansa не використовуватиме повітряний простір росії до 25 березня 2023 через вторгнення рф в Україну.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Lufthansa не буде використовувати повітряний простір росії до 25 березня 2023 через поточну нормативно-правову ситуацію», — йдеться в повідомленні перевізника.

Тому всі рейси Lufthansa в росію і з росії скасовані на цей період, додали в компанії.

Нагадаємо, що після вторгнення армії рф в Україну Європейський Союз запровадив санкції проти російської авіації. Вони включають заборону на експорт у росію товарів та технологій, що використовуються в авіакосмічному секторі, заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов’язаних з авіацією та космосом.

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