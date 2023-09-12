Угоду продовжено: Qualcomm ще три роки постачатиме 5G-чипи для Apple — Finance.ua

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Угоду продовжено: Qualcomm ще три роки постачатиме 5G-чипи для Apple

Фондовий ринок
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Угоду продовжено: Qualcomm ще три роки постачатиме 5G-чипи для Apple
Угоду продовжено: Qualcomm ще три роки постачатиме 5G-чипи для Apple
Компанія Apple продовжує угоду про придбання модемних напівпровідників від Qualcomm ще на три роки — до 2026-го включно.
Про це пише Bloomberg.
Лінійка iPhone 15 мала стати однією з останніх, де буде використано 5G-чип від Qualcomm. Однак продовження угоди з фірмою свідчать про те, що амбітні зусилля Apple із розробки власних напівпровідників тривають довше, ніж очікувалося.
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Нова домовленість охоплюватиме запуски смартфонів у 2024, 2025 та 2026 роках. Таким чином, Qualcomm збереже вигідну позицію в ланцюжку постачання Apple. Виробник iPhone є найбільшим клієнтом Qualcomm: остання отримує майже чверть доходу завдяки Apple.
Модемний напівпровідник є критично важливим компонентом смартфонів, який дозволяє пристроям підключатися до Інтернету та здійснювати дзвінки.
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Apple запустила проєкт із створення власного 5G-чипа в 2018 році. Фірмі потрібен такий модем, який безпомилково підключався б до різних стільникових мереж у всьому світі, пропонуючи таку ж або кращу продуктивність, як напівпровідник від Qualcomm. Однак Apple зіткнулася з проблемами, пов’язаними з часом роботи батареї, а також із бюрократичними труднощами, такими як сертифікація чипа в органах влади.
Деякі аналітики очікували, що компонент буде готовий для iPhone, які вийдуть у 2023 році, але Qualcomm спростовувала ці припущення. А Bloomberg писав, що Apple збирається випустити модем наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Однак тепер агентство вказує, що проєкт має більший проміжок часу.

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