Угода про надра між Україною та США має бути сумісна з законодавством ЄС, — Бербок — Finance.ua
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Угода про надра між Україною та США має бути сумісна з законодавством ЄС, — Бербок

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Угода про корисні копалини між Україною та США не може суперечити євроінтеграційному шляху України і має бути сумісна з законодавством Європейського Союзу.
Про це на спільній пресконференції у Києві сказали міністри закордонних справ України та Німеччини Андрій Сибіга та Анналена Бербок.
«Щодо угоди про мінеральні ресурси, ми отримали текст у п’ятницю 28 березня. Текст від американської сторони. Мова йде про розширений текст угоди. Ми розпочали опрацювання згідно з нашими економічно-державними процедурами», — сказав Сибіга.
За словами міністра, уже відбувся перший раунд консультації з американською стороною.
«Дуже важливо, щоби ми вийшли на текст, який відповідає інтересам двох сторін, який взаємоприйнятний. І в цьому контексті також варто нагадати, що ця угода, щодо якої ми розпочали переговори не може суперечити нашому євроінтеграційному шляху, нашій інтеграції до ЄС. Це наша також одна з принципових позицій», — сказав він.
Бербок також заявила, що майбутня угода про копалини між Україною та США має бути сумісна з європейським законодавством.
«Ми як європейці теж уклали з Україною сировинну угоду. І, звичайно, всі інші договори, які можуть бути прийняті в майбутньому, мають бути сумісними з європейським законодавством. Адже це наш європейський континент. І в цій ситуації ми, звичайно, ведемо дискусію з усіма зацікавленими сторонами», — сказала міністерка.
Угода про надра
Нагадаємо, США нещодавно передали на розгляд України новий варіант угоди про корисні копалини. Це вже повноцінна угода, а не рамкова угода, яку планувалося укласти раніше.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що документ ще мають вивчити юристи. У ньому містяться деякі деталі, які раніше вже відкидали обидві сторони.
Також глава держави наголосив, що Україна не буде підписувати угоду, якщо вона передбачатиме будь-який борг України перед США.
За словами глави держави, угоду не буде підписано і в тому разі, якщо вона загрожуватиме членству України в ЄС.
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