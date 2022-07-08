Удар у спину рф: Казахстан розриває чергову угоду з СНД — Finance.ua
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Удар у спину рф: Казахстан розриває чергову угоду з СНД

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Казахстан виходить із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) про Міждержавний валютний комітет. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ.
«Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, укладеної в Мінську 25 жовтня 2013 року», — йдеться в указі президента, який уже набув чинності.
Зазначимо, що Комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, зближення та вдосконалення валютного законодавства, що стосується багатосторонніх розрахункових та кредитних відносин, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасниць СНД, а також співробітництва та здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.
Як відомо, відносини між Казахстаном та Росією останнім часом погіршилися. Розбіжності між президентами країн виникли на тлі війни в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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