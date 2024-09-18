Учені закликали розробити план на випадок виходу ШІ з-під контролю — Finance.ua

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Учені закликали розробити план на випадок виходу ШІ з-під контролю

Технології&Авто
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Учені закликали розробити план на випадок виходу ШІ з-під контролю
Учені закликали розробити план на випадок виходу ШІ з-під контролю
Група вчених, що спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту, закликала владу різних країн розробити алгоритм дій на випадок втрати контролю над ШІ. Вони написали відкритого листа з відповідною пропозицією.
За словами експертів галузі, їх турбує ймовірність розвитку подібного сценарію. Вихід ШІ з-під контролю людини може призвести до катастрофічних наслідків, вважають вони. З цієї причини уряди країн по всьому світу повинні об’єднати свої зусилля і діяти на випередження, йдеться в посланні.
«На жаль, ми ще не розробили необхідну науку для контролю і захисту використання такого передового інтелекту. Глобальний характер цих ризиків вимагає визнання безпеки ШІ як світового суспільного блага і роботи над управлінням цими ризиками», — йдеться в заяві.

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Науковці дійшли висновку, що першим кроком має стати створення спеціалізованих органів для виявлення та реагування на інциденти з ШІ. Ці служби координуватимуть між собою дії з розроблення плану для надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі штучним інтелектом.
У довгостроковій перспективі експерти очікують, що держави створять міжнародні принципи управління розробкою ШІ-моделей. На їхню думку, це дасть змогу уникнути створення технологій, які можуть становити катастрофічні ризики.
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«Необхідно провести глибокі фундаментальні дослідження, щоб забезпечити безпеку передових систем ШІ. Ця робота має розпочатися швидко, щоб гарантувати, що їх буде розроблено та перевірено до появи інноваційних ШІ», — зазначають автори послання.
Вчені запропонували урядам країн зосередити зусилля на трьох ключових аспектах:
  • угоди та інститути щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій;
  • схеми забезпечення безпеки, які вимагають від розробників створення спеціальних заходів перед розгортанням ШІ-моделей;
  • незалежні глобальні дослідження безпеки та перевірки штучного інтелекту.
Під відкритим листом залишили підписи понад 30 фахівців ШІ-сфери зі США, Канади, Китаю, Сінгапуру, Великої Британії та інших країн.
За матеріалами:
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