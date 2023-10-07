Учені з’ясували, що Starlink у 31 раз гірший для довкілля, ніж наземні аналоги — Finance.ua

Учені з’ясували, що Starlink у 31 раз гірший для довкілля, ніж наземні аналоги Сьогодні 02:39 — Технології&Авто

Учені з’ясували, що Starlink у 31 раз гірший для довкілля, ніж наземні аналоги

Супутниковий інтернет стає дедалі популярнішим і зручнішим засобом забезпечення зв’язку для населення, але ця розробка приносить значущі екологічні наслідки.

Дослідники зі США та Великої Британії виявили, що супутниковий інтернет, зокрема SpaceX Starlink, є до 31 разу менш екологічно ефективним, ніж наземні альтернативи.

розрахунках учених, екологічний слід супутникових угруповань уже зараз перевищує викиди наземних інтернет-каналів на одного абонента в 14−21 раз. І цей розрив в екологічних показниках збільшиться до 31−91 разу в найближчі п’ять років.

На ринку комерційного широкосмугового супутникового інтернету діють компанії, такі як SpaceX Starlink, Eutelsat OneWeb і Amazon Kuiper.

Однак зростаюча кількість запусків тисяч супутників створює проблеми, пов’язані зі спалюванням ракетного палива і накопиченням ракетних залишків в атмосфері.

Наприклад, найбільші угруповання супутників на сьогодні мають такий вигляд: Amazon Kuiper (3236 супутників) OneWeb (648 супутників) SpaceX Starlink (4425 супутників).

Зокрема, супутникова система Amazon Kuiper, як очікується, матиме найгірший вплив на навколишнє середовище через використання нової європейської ракетної системи Ariane 6, що використовує тверде паливо, яке виділяє більше оксиду алюмінію.

Тривалий екологічний збиток від супутникового інтернету пояснюється тим, що супутники розраховані на згоряння в атмосфері через 4−5 років, і їх потрібно постійно замінювати, що збільшує слід вуглецю цієї технології.

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У світлі цих даних важливо враховувати екологічні наслідки під час розвитку супутникового інтернету і шукати способи зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

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