Учені створили ШІ-пристрій, який працює на сонячній енергії — Finance.ua

Учені створили ШІ-пристрій, який працює на сонячній енергії
Команда вчених із Токійського наукового університету створили пристрій на основі сонячних елементів з автономним живленням, що імітує поведінку синапсів людини, для оброблення даних штучного інтелекту (ШІ).
Про це пише pv magazine.
За словами дослідників, пристрій може прискорити розроблення енергоефективних ШІ-датчиків у таких сферах, як моніторинг здоров’я, стеження та автомобільні технології. Завдяки сонячній батареї споживана потужність технології становить 1% від тієї, що потрібна звичайним системам.
«Ми вперше у світі продемонстрували, що розроблений пристрій може працювати з дуже низьким енергоспоживанням і водночас ідентифікувати рухи людини з високою точністю», — наголосив Такаші Ікуно.
Повідомляється, що вчені виготовили синаптичний пристрій на основі сонячних елементів, чутливих до барвника. Розробка демонструє синаптичні особливості, як-от полегшення парних імпульсів і пригнічення парних імпульсів, у відповідь на інтенсивність світла.
«Надихнувшись феноменом післясвітіння ока, ми розробили новий оптоелектронний синаптичний пристрій, який може слугувати обчислювальною основою для енергозберігальних оптичних датчиків на основі ШІ», — розповів один із керівників дослідження Такаші Ікуно.
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