UBS завершив поглинання Credit Suisse — Finance.ua

UBS завершив поглинання Credit Suisse
Швейцарський UBS завершив поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. Реєстрацію банку анульовано і Credit Suisse припиняє існування як окрема юрособа.
Про це йдеться у пресрелізі UBS.
До UBS перейшли усі права та зобовʼязання Credit Suisse, включно з усіма непогашеними борговими інструментами.
Хоча клієнти Credit Suisse стануть клієнтами UBS після злиття, протягом перехідного періоду вони будуть взаємодіяти з UBS, використовуючи існуючі платформи та інструменти Credit Suisse, йдеться у пресрелізі.
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7 червня UBS і Credit Suisse почнуть функціонувати як єдина проміжна холдингова компанія з реєстрацією у США.
«Злиття наших материнських банків критично важливе для спрощення переведення клієнтів на платформи UBS. З другого півріччя 2024 року воно також відкриє наступну фазу вигод з погляду витрат, капіталу, фінансування та оподаткування», — заявив CEO UBS Серджіо Ермотті.
Очікувалось, що повна інтеграція Credit Suisse у бізнес UBS займе три-чотири роки.
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