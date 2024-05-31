UBS завершив поглинання Credit Suisse — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

UBS завершив поглинання Credit Suisse

Фондовий ринок
27
UBS завершив поглинання Credit Suisse
UBS завершив поглинання Credit Suisse
Швейцарський UBS завершив поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. Реєстрацію банку анульовано і Credit Suisse припиняє існування як окрема юрособа.
Про це йдеться у пресрелізі UBS.
До UBS перейшли усі права та зобовʼязання Credit Suisse, включно з усіма непогашеними борговими інструментами.
Хоча клієнти Credit Suisse стануть клієнтами UBS після злиття, протягом перехідного періоду вони будуть взаємодіяти з UBS, використовуючи існуючі платформи та інструменти Credit Suisse, йдеться у пресрелізі.
Читайте також
7 червня UBS і Credit Suisse почнуть функціонувати як єдина проміжна холдингова компанія з реєстрацією у США.
«Злиття наших материнських банків критично важливе для спрощення переведення клієнтів на платформи UBS. З другого півріччя 2024 року воно також відкриє наступну фазу вигод з погляду витрат, капіталу, фінансування та оподаткування», — заявив CEO UBS Серджіо Ермотті.
Очікувалось, що повна інтеграція Credit Suisse у бізнес UBS займе три-чотири роки.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.