Швейцарський банк UBS отримав рекордний річний прибуток завдяки поглинанню Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарський банк UBS отримав рекордний річний прибуток завдяки поглинанню Credit Suisse Вчора 18:26 — Фондовий ринок

Поглинання Credit Suisse принесло UBS Group у 2023 році близько $29 млрд прибутку в порівнянні з $7,6 млрд в 2022 році.

Про це пише spiegel.de

Видання Spiegel з посиланням на повідомлення UBS Group пише, що такий стрибок не пов’язаний зі звичними бізнес-процесами фінустанови.

Фінансові показники значно покращив балансовий прибуток від першого в історії злиття двох глобальних системно важливих банків, оскільки ціна покупки відповідала лише частці власного капіталу Credit Suisse.

Тим часом повсякденна операційна діяльність UBS впродовж минулого року показувала гірший результат. У третьому кварталі банк повідомив про збиток у 785 мільйонів, у четвертому кварталі - 279 мільйонів доларів.

До кінця II кварталу 2024 року UBS Group планує завершити злиття юридичних осіб UBS AG і Credit Suisse AG, після чого відновити програму викупу акцій. Цього року банк націлений на викуп на суму до мільярда доларів.

Також у планах групи збільшення дивідендів за 2023 рік на 27% - до 70 центів на акцію.

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