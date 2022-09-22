Uber відмовиться від автомобілів з ДВЗ — Finance.ua
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Uber відмовиться від автомобілів з ДВЗ

Технології&Авто
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Міжнародний таксі-сервіс Uber зважився на радикальний крок у бік «зеленої» мобільності. За планом генерального директора компанії Дара Хосровшахі, Uber відмовиться від використання на основних ринках автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 року, пише avtomir.ua.
Uber вже зараз вживає заходів, що передують майбутнім змінам. У деяких містах США впроваджено функцію Comfort Electric, яка дозволяє користувачам вибирати для поїздки виключно електромобілі. Цього тижня вона стане доступною вже у 25 містах Північної Америки. Однак на сьогодні платформа, з якою співпрацюють понад мільйон водіїв, має у своєму розпорядженні всього 25 тисяч електромобілів, тому Uber має зробити велику роботу в наступні вісім років.
За планом Хосровшахі, вже до 2023 року кількість електромобілів подвоїться: водії, які змінять машину з ДВЗ не електричну, отримають компенсації, на які компанія заклала 800 мільйонів доларів. Окрім цього, Uber платить водіям електромобілів додатковий долар за кожну поїздку та надає знижки на заряджання.

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За матеріалами:
Finance.ua
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