Uber відмовиться від автомобілів з ДВЗ — Finance.ua

Uber відмовиться від автомобілів з ДВЗ Вчора 05:25 — Технології&Авто

Міжнародний таксі-сервіс Uber зважився на радикальний крок у бік «зеленої» мобільності. За планом генерального директора компанії Дара Хосровшахі, Uber відмовиться від використання на основних ринках автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 року, пише avtomir.ua.

Uber вже зараз вживає заходів, що передують майбутнім змінам. У деяких містах США впроваджено функцію Comfort Electric, яка дозволяє користувачам вибирати для поїздки виключно електромобілі. Цього тижня вона стане доступною вже у 25 містах Північної Америки. Однак на сьогодні платформа, з якою співпрацюють понад мільйон водіїв, має у своєму розпорядженні всього 25 тисяч електромобілів, тому Uber має зробити велику роботу в наступні вісім років.

За планом Хосровшахі, вже до 2023 року кількість електромобілів подвоїться: водії, які змінять машину з ДВЗ не електричну, отримають компенсації, на які компанія заклала 800 мільйонів доларів. Окрім цього, Uber платить водіям електромобілів додатковий долар за кожну поїздку та надає знижки на заряджання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.