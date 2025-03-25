У Житомирі поліція підозрює «криптоконсультанта» в крадіжці понад 3,7 млн гривень — Finance.ua
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У Житомирі поліція підозрює «криптоконсультанта» в крадіжці понад 3,7 млн гривень

Кримінал
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У Житомирі поліція підозрює місцевого жителя в шахрайстві на суму понад 3,7 млн гривень. Він проконсультував своїх знайомих, після чого спустошив їхні криптогаманці.
Приводом для розслідування стало звернення до поліції двох чоловіків — 35 і 56 років — наприкінці 2024 року. Вони заявили про крадіжку коштів зі своїх криптогаманців.
Поліція встановила, що до цього вони зверталися до свого знайомого, місцевого жителя віком 40 років, який працював у сфері IT. Той допоміг їм створити один криптогаманець і відновити доступ до другого.
Використовуючи віддалений доступ до їхніх комп’ютерів, а також маючи інформацію для входу в криптогаманці, «консультант» спустошив їх. Загальна сума збитків становить понад 3,7 млн гривень.
Підозрюваному висунули обвинувачення за статтями шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних мереж та незаконні дії з електронними грошима.
Як зазначили в поліції, фігуранту справи загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.
За матеріалами:
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