У Житомирі поліція підозрює «криптоконсультанта» в крадіжці понад 3,7 млн гривень — Finance.ua

У Житомирі поліція підозрює «криптоконсультанта» в крадіжці понад 3,7 млн гривень Сьогодні 19:44 — Кримінал

У Житомирі поліція підозрює місцевого жителя в шахрайстві на суму понад 3,7 млн гривень. Він проконсультував своїх знайомих, після чого спустошив їхні криптогаманці.

Приводом для розслідування стало звернення до поліції двох чоловіків — 35 і 56 років — наприкінці 2024 року. Вони заявили про крадіжку коштів зі своїх криптогаманців.

Поліція встановила, що до цього вони зверталися до свого знайомого, місцевого жителя віком 40 років, який працював у сфері IT. Той допоміг їм створити один криптогаманець і відновити доступ до другого.

Використовуючи віддалений доступ до їхніх комп’ютерів, а також маючи інформацію для входу в криптогаманці, «консультант» спустошив їх. Загальна сума збитків становить понад 3,7 млн гривень.

Підозрюваному висунули обвинувачення за статтями шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних мереж та незаконні дії з електронними грошима.

Як зазначили в поліції, фігуранту справи загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

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