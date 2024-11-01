У жовтні імпорт електроенергії впав понад вдвічі — Finance.ua

У жовтні імпорт електроенергії впав понад вдвічі Сьогодні 21:30 — Енергетика

У жовтні імпорт електроенергії впав понад вдвічі

У жовтні порівняно з вереснем Україна зменшила імпорт електроенергії у 2,4 раза до 181 тис. МВт-год. У порівнянні з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії зріс у 9,5 раза.

Про це пише видання ExPro.

За інформацією профільного видання, найбільше електроенергії у жовтні було імпортовано з Угорщини — 32,8% від загального обсягу. На другому місці — Словаччина з часткою 25,4%, а на третьому — Румунія з часткою 24,8%.

У жовтні обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами, найбільше — з Польщі (на 77%).

Нагадаємо, у вересні порівняно з серпнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 7,5% до 438 тис. МВт-год.

У 2024 році Україна найбільше імпортувала електроенергії у червні і липні — 858,3 тис. МВт-год та 837,8 тис. МВт-год відповідно.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.