У жовтні імпорт електроенергії впав понад вдвічі — Finance.ua

У жовтні імпорт електроенергії впав понад вдвічі
У жовтні порівняно з вереснем Україна зменшила імпорт електроенергії у 2,4 раза до 181 тис. МВт-год. У порівнянні з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії зріс у 9,5 раза.
Про це пише видання ExPro.
За інформацією профільного видання, найбільше електроенергії у жовтні було імпортовано з Угорщини — 32,8% від загального обсягу. На другому місці — Словаччина з часткою 25,4%, а на третьому — Румунія з часткою 24,8%.
У жовтні обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами, найбільше — з Польщі (на 77%).
Нагадаємо, у вересні порівняно з серпнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 7,5% до 438 тис. МВт-год.
У 2024 році Україна найбільше імпортувала електроенергії у червні і липні — 858,3 тис. МВт-год та 837,8 тис. МВт-год відповідно.
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