У жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $693 млн — Finance.ua

У жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $693 млн Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

У жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 693 млн доларів (у жовтні 2021 року — 70 млн доларів).

Про це свідчать дані НБУ

Дефіцит сформувався завдяки розширенню від’ємного сальдо торгівлі товарами та послугами (у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном), яке лише частково компенсувалося скороченням виплат за інвестиційними доходами.

За десять місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив 7,8 млрд доларів (у січні — жовтні 2021 року дефіцит становив 1,6 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1,9 млрд доларів (за десять місяців 2021 року зафіксовано профіцит 3,9 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 38.7% (у вересні — на 34,8%), їх імпорт скоротився на 22,7% (у вересні — на 26,4%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 7,8%, а їх імпорт збільшився на 5,0%.

Обсяги експорту товарів становили 3,6 млрд доларів.

Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів — на 77,2% (порівняно з вереснем 2022 року — на 15,8%).

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Також знизився експорт за всіма іншими основними товарними групами.

Обсяги імпорту товарів становили 5 млрд доларів.

Енергетичний імпорт скоротився на 37,1% (до вересня зменшився на 10,3%).

Неенергетичний імпорт скоротився на 18,5% (до вересня зріс на 9,3%).

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 47 млн доларів (у жовтні 2021 року — 1,1 млрд доларів), що разом із чистим надходженням коштів від МВФ (1,2 млрд доларів) зумовило зростання міжнародних резервів до 25,2 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,2 місяця.

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