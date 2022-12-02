Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів — Finance.ua

Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів
У листопаді дефіцит загального фонду держбюджету зріс на 163,3 млрд грн і за підсумками січня-листопада перевищив 807,5 млрд грн, наразі це значно менше розпису на відповідний період.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн.
- Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн).
- Крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку і ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
- Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді становили 39,0 млрд гривень.
При цьому, у листопаді видатки бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду — у сумі 260,5 млрд грн. Загалом за січень-листопад видатки бюджету становили 2,3 трлн грн, зокрема загального фонду — 2,1 трлн грн, або 86,8% від розпису звітного періоду.
За 11 місяців року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом у сумі 807,5 млрд грн. Для порівняння, це на майже 500 млрд грн менше за розпис загального фонду на цей період у сумі 1,3 трлн гривень.
У листопаді фактичний дефіцит бюджету становив 170 млрд грн, зокрема загального фонду — 163,3 млрд гривень.
Державні запозичення до загального фонду бюджету за 11 місяців становили 1,1 трлн грн або 77% від запланованих на цей період. Від розміщення держоблігацій на фінансування бюджету залучено 593,5 млрд грн, зокрема 65,2 млрд грн в іноземній валюті (1,6 млрд дол та 926,4 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 541 млрд грн, з яких на 370 млрд грн НБУ провів емісію гривні.
Із зовнішніх джерел залучено ще 504,1 млрд грн, зокрема — 237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) від МВФ та інші позики.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року склали 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 149,6 млрд грн (89,9% плану).
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