У Женеві презентували електричний клон BMW: керувати ним можна без прав (фото) — Finance.ua

У Женеві презентували електричний клон BMW: керувати ним можна без прав (фото) Сьогодні 01:30 — Технології&Авто

У Женеві презентували електричний клон BMW: керувати ним можна без прав (фото)

Оригінальний міський електромобіль Microlino отримав нову базову версію Lite. Вона презентована на автошоу в Женеві та надійде в продаж у Європі з весни. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Microlino Lite обладнаний менш потужним електромотором на 12 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 40 км/год. Таким повільним авто в низці європейських країн можна керувати без водійських прав та з 15−16 років.

На вибір пропонують батареї ємністю 5,5 та 11 кВт∙год: запас ходу складає 100 і 180 км, відповідно. Зарядка займає 2−4 години.

2,5-метровий електромобіль Microlino Lite зберігає оригінальний однооб'ємний дизайн в дусі знаменитого BMW Isetta. Єдині двері розташовані спереду. Аби здешевити електрокар, його пропонують лише в одному блакитному кольорі.

Салон Microlino Lite вирізняється простотою. Усередині мінімум кнопок, а покази приладів виведені на невеликий дисплей. Встановлений невеликий двомісний диван.

Ціна Microlino Lite поки не оголошена, проте відомо, що він буде суттєво дешевшим за стандартну версію електрокара, яка коштує від $18 750. Модель стане конкурентом Citroen Ami, яким також можна керувати без прав.

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