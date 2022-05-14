У Зеленського вважають, що нафтове ембарго потрібно негайно — Finance.ua

У Зеленського вважають, що нафтове ембарго потрібно негайно

Вчора 16:12 — Енергетика

Радник Зеленського Олег Устенко заявив, що в України немає часу чекати пів року до початку дії нафтового ембарго, «поки росія продовжує вбивати наших громадян».

Про це він заявив в інтерв’ю міжнародній медіаорганізації Project Syndicate, повідомила пресслужба Офісу президента.

Він зазначив, що Україна вітає пропозицію Єврокомісії щодо ембарго на російську сиру нафту, але вважає, що перехідний період для набуття чинності такого рішення у шість місяців неприйнятний, адже рф використовує нафтові гроші для фінансування своєї військової машини.

«росія отримує один мільярд доларів на день від експорту нафти. Ви можете собі уявити, скільки ракет, зброї та бомб вони можуть купити за шість місяців до повного запровадження ембарго. ... Ми хочемо, щоб це ембарго набуло чинності негайно. У нас немає зайвих шести місяців чекати, поки росія продовжує вбивати наших громадян», — наголосив він.

Щоб пом’якшити короткострокове зростання цін на нафту від ембарго Устенко пропонує обмежити на перехідний період ціну на російську нафту.

«Гранична вартість видобутку російської нафти становить близько 10 дол за барель. росії слід дозволити забирати ці 10 дол за проданий барель, а кошти понад цю суму слід конфіскувати за допомогою санкцій. Ці гроші мають надійти до спеціального фонду для відбудови України», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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