У Зеленського розглядають запровадження нового виду податку — Finance.ua

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У Зеленського розглядають запровадження нового виду податку

Казна та Політика
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У Зеленського розглядають запровадження нового виду податку
У Зеленського розглядають запровадження нового виду податку
В Офісі Президента України обговорюють новий вид податку, який направлять на фінансування Збройних сил.
Про це повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма в ефірі телемарафону «Єдині новини».
При цьому він не уточнює, для кого саме буде запроваджено новий податок, та якою буде ставка.
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«Сьогодні ми — в стані війні, яку потрібно фінансувати лише нам. Тому що всі військові видатки бюджету фіксуються виключно за рахунок платників податків. Тому будемо розглядати запровадження податку на ЗСУ. Формулу його проговорюємо. Будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривна, яку він не заплатив, — це кошти, які були забрані у військових», — сказав Шурма.
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Загалом в ОП продовжують дискутувати щодо податкової реформи. В цьому питанні орієнтуються на країни Східної Європи, а також США. Шурма підкреслив, що в питанні податкової системи для бізнесу такі країни, як Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія тощо, є конкурентами України — змагання полягає в тому, яку країну вибере бізнес для ведення діяльності.
Тому в ОП наразі продовжують обговорювати нюанси як щодо нового податку на ЗСУ, так і загалом всю податкову систему. Керівник ОП додав, що влада має на меті змінити податкову систему так, щоб і бізнес, і фізособи чесно сплачували всі податки. При цьому ставки планують зробити «більш лояльними».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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