У застосунку NovaPay додали нові функції для ФОПів — Finance.ua
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У застосунку NovaPay додали нові функції для ФОПів

Особисті фінанси
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У застосунку NovaPay додали нові функції для ФОПів
У застосунку NovaPay додали нові функції для ФОПів
У мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для фізичних осіб-підприємців: видача довіреностей до рахунку та внесення / зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.
Про це повідомляє пресслужба NovaPay.
У застосунку можна оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:
  • для бухгалтера з правом підпису;
  • для бухгалтера без права підпису;
  • для поповнення рахунку готівкою;
  • для зняття з рахунку готівки;
  • для поповнення та зняття з рахунку готівки.
Із електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки та звіти, переглядати історію операцій за рахунком і бачити реквізити.
Окрім того, для ФОПів додали можливість вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти з штрихкодом у застосунку NovaPay. Послугою можуть скористатися як довірені особи, так і самі ФОПи, які мають рахунок у NovaPay.

Тарифи

До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє акційна ставка — 0% на комісії.
Потім діятимуть такі тарифи:
  • усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, — без комісій;
  • операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати: усі транзакції та зняття готівки до 100 тис. грн — без комісій, понад цю суму — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше ніж 15 грн, переказ на інший банк — 0.5%, мінімум — 2 грн, максимум — 15 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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