У застосунку «Київ Цифровий» запустили е-карту для оплати проїзду — Finance.ua
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У застосунку «Київ Цифровий» запустили е-карту для оплати проїзду

Особисті фінанси
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У застосунку «Київ Цифровий» запустили е-карту для оплати проїзду
У застосунку «Київ Цифровий» запустили е-карту для оплати проїзду
У міському застосунку «Київ Цифровий» запустили цифрову карту для оплати проїзду смартфоном.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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«Команда К П „ГІОЦ“ додала в міський застосунок „Київ Цифровий“ можливість придбати транспортну карту для безконтактної оплати проїзду на валідаторах. Після придбання цифрова карта прив’язується до Apple або Google Wallet. Реліз цього сервісу команда КП „ГІОЦ“ здійснює поетапно. Спершу стартову версію відкрили для 10% користувачів Android і 1% користувачів iOS, щоб спостерігати за відгуками та оперативно вносити вдосконалення», — сказано в повідомленні.
Зараз оновлена версія з цифровою картою доступна ширшій аудиторії.
Цифрова карта інтегрується з автоматичною системою оплати проїзду та створена для користувачів, які не бажають носити із собою пластик.
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Тепер у розділі «Транспортна карта» в міському застосунку можна як додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Щоб придбати цифрову карту, потрібно:

  • Вибрати «Цифрова карта» → «Придбати».
  • Вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту.
  • Оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.
Вартість цифрової карти — 40 гривень. Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою — лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.
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У застосунку можна поповнити цифрову карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок, придбати проїзний та стежити за історією оплат.

Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:

  1. Прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту.
  2. Дочекатися підтвердження оплати на валідаторі - із цифрової карти спишеться поїздка.
  3. Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.
Цифрова карта діє у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Проте не діє в електричці, оскільки не містить гаманця.

Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:

  1. Вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути «Створити QR-квиток».
  2. Сканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.
Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, поїздка повернеться на карту. Оплата цифровою картою через Apple Pay та Google Pay у метро не діє.
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За матеріалами:
Finance.ua
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