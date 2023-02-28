У «Київ Цифровий» додали можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки — Finance.ua
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У «Київ Цифровий» додали можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки

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У «Київ Цифровий» додали можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки
У «Київ Цифровий» додали можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки
У міський застосунок «Київ Цифровий» додали можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Як створити QR-квиток з поїздки:
  • вибрати транспортну картку в застосунку;
  • натиснути «Створити QR-квиток».
Квиток з поїздки з’явиться в загальному списку QR-квитків.

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«Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну картку. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день», — сказано в повідомленні.
QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі так само, як і звичайні. Відмінність у тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної картки. Щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм.
Нагадаємо, Київ планує створити електронний проїзний квиток.
«У цьому році у нас заплановано впровадження електронної картки, яка буде мультиінструментом і забезпечить використання смартфонів як проїзних квитків. Це можливо робити зараз за допомогою Google Pay банківською карткою для разових поїздок. У майбутньому буде вже цифрова трансформація, і ми відмовимося від пластика», — повідомляв Петро Оленич.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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