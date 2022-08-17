У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку — Finance.ua

У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку
Європейська рада, Єврокомісія та Європарламент планують створити єдиний регулюючий орган для ринку криптовалют на території Євросоюзу. Докладніше про цю ініціативу обіцяють розповісти наприкінці серпня, пише processer.
У ЄС послідовно посилюють контроль за обігом цифрових валют. Раніше Європарламент ухвалив закон, покликаний збільшити вартість роботи криптобірж і унеможливить проведення транзакцій між анонімними адресами та торговими платформами в криптовалюті.
Терміни впровадження нових правил залежатимуть від того, наскільки ефективно буде завершено дебати в Європарламенті та подальші консультації. Тим не менш, аналітики кажуть, що новий регулюючий орган почне свою роботу ще не скоро.
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