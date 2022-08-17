У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку — Finance.ua
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У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку

Фінтех і Картки
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Європейська рада, Єврокомісія та Європарламент планують створити єдиний регулюючий орган для ринку криптовалют на території Євросоюзу. Докладніше про цю ініціативу обіцяють розповісти наприкінці серпня, пише processer.
У ЄС послідовно посилюють контроль за обігом цифрових валют. Раніше Європарламент ухвалив закон, покликаний збільшити вартість роботи криптобірж і унеможливить проведення транзакцій між анонімними адресами та торговими платформами в криптовалюті.
Терміни впровадження нових правил залежатимуть від того, наскільки ефективно буде завершено дебати в Європарламенті та подальші консультації. Тим не менш, аналітики кажуть, що новий регулюючий орган почне свою роботу ще не скоро.
За матеріалами:
Finance.ua
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