У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку — Finance.ua

У Євросоюзі створять єдиний орган для регулування критовалютного ринку Вчора 03:14 — Фінтех і Картки

Європейська рада, Єврокомісія та Європарламент планують створити єдиний регулюючий орган для ринку криптовалют на території Євросоюзу. Докладніше про цю ініціативу обіцяють розповісти наприкінці серпня, пише processer

У ЄС послідовно посилюють контроль за обігом цифрових валют. Раніше Європарламент ухвалив закон, покликаний збільшити вартість роботи криптобірж і унеможливить проведення транзакцій між анонімними адресами та торговими платформами в криптовалюті.

Терміни впровадження нових правил залежатимуть від того, наскільки ефективно буде завершено дебати в Європарламенті та подальші консультації. Тим не менш, аналітики кажуть, що новий регулюючий орган почне свою роботу ще не скоро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.