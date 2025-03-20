У Європі заявляють, що потребують імпорту цукру та курятини з України — Finance.ua

У Європі заявляють, що потребують імпорту цукру та курятини з України Сьогодні 07:45

Слухання щодо переваг агроторгівлі між Україною та ЄС відбулися 18 березня в Європарламенті вперше від початку повномасштабної війни.

Як повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», захід зібрав європейських представників агрохарчової індустрії, депутатів Європарламенту (ЄП), представників Єврокомісії та країн ЄС, які обговорили вигоди імпорту української агропродукції.

Так, президент Асоціації європейських промислових споживачів цукру (CIUS) Юрій Шаранов зауважив, що Європа стикається з хронічним дефіцитом цукру та щороку потребує імпорту 2−3 млн т.

«Український цукор відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності постачань і підтримці позитивного балансу європейського агропродовольчого експорту. Лише за 2022−2024 роки ЄС імпортував майже 1 млн т українського цукру, що допомогло зберегти понад 400 тис. робочих місць у 15 тис. компаніях, які представляє наша асоціація.

Цукор — це стратегічно важлива сировина, а не чутливий товар. Безперебійний доступ до нього — через вільну торгівлю або квоти обсягом від 500 тис. т — є критичним для конкурентоспроможності європейської промисловості та підтримки відновлення України", — сказав він.

На підтвердження цього професор Геттінгенського університету Стефан фон Крамон-Таубадел презентував результати дослідження, згідно з яким імпорт українського цукру в 2022—2024 роках не призвів до падіння виробництва цукру в ЄС. Навпаки, він допоміг пом’якшити негативні наслідки дефіциту цукру на європейському ринку.

Крім того, віцепрезидент Європейської асоціації м’ясної торгівлі та мясопереробної промисловості (UECBV) Калле Рамвалл пояснив необхідність імпорту курятини з України.

«Європейські споживачі мають різні смаки та преференції щодо частин і категорій м’ясної продукції, що вимагає гнучкості як від імпортерів, так і від експортерів. Часто місцевого виробництва недостатньо, аби задовольнити попит на певні категорії м’яса, зокрема куряче філе. Саме тому Європа суттєво залежить від імпорту. Тому збереження відкритої торгівлі є дуже важливим для цінової стабільності та забезпечення попиту. Українська курятина є важливим елементом цього балансу. Збереження наявних обсягів торгівлі між Україною та ЄС — це питання не лише економічної вигоди, а й стабільності продовольчих ринків», — заявив він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.