У Європі зареєструвалися 4,8 млн українських біженців — Finance.ua
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У Європі зареєструвалися 4,8 млн українських біженців

Вчора 16:35
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У Європі перебувають 4,8 мільйона українських біженців.
Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Зазначається, що УВКБ ООН представило приблизну кількість біженців, зареєстрованих у 44 країнах Європи, а також оновлення про перетин кордону з України з 24 лютого, рух назад в Україну, а також про реєстрацію тимчасового захисту в Європі.
Станом на 7 червня було зареєстровано близько 7,3 млн перетинів кордону з України, і ще 2,3 млн — до України.
«Згідно з новими даними, отриманими від влади України та зібраними УВКБ ООН, по всій Європі було зареєстровано щонайменше 4,8 мільйона біженців з України, включаючи тих, хто спочатку перетнув кордон із сусідніми країнами, а потім переїхав до інших країн», — йдеться у повідомленні.
Із 4,8 млн окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 млн зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програм захисту.
Також зазначається, що багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки серйозно пошкоджені і важко знайти роботу, оскільки війна продовжує надавати руйнівний вплив на економіку, і у них не було іншого вибору, крім як знову виїхати.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Фінансовий клуб
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