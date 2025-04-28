У Європі стали рідше бронювати літню відпустку: чому так — Finance.ua

У Європі стали рідше бронювати літню відпустку: чому так Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

У Європі стали рідше бронювати літню відпустку: чому так

Європейські авіакомпанії, зокрема Lufthansa і Air France-KLM, побоюються, що економічна невизначеність може сповільнити попит на подорожі цього літа і поставити під загрозу доходи галузі.

Підлило масла у вогонь свіже дослідження Європейської комісії з туризму про те, що європейці будують менше планів поїздок на континент цього літа, особливо серед представників покоління Z (1997−2012 роки народження — ред.), пише Reuters

Як зазначає видання, це знаменує собою першу ознаку потенційного уповільнення того, що вважалося неослабним попитом на поїздки після скасування COVID-обмежень.

Аналітики зазначають, що глобальна економічна нестабільність, викликана тарифними погрозами президента США Дональда Трампа, призводить до загострення страхів європейської рецесії, і багато хто побоюється, що внаслідок цього можуть постраждати споживчі та туристичні витрати. Проте наразі значного падіння попиту відзначено ще не було.

«Не всі індикатори попиту блимають червоним», — сказав агентству Reuters аналітик RBC Руайрі Куллінан.

Хоча авіакомпанії поки що не бачать явних негативних результатів, дослідження показало, що на 10% менше мандрівників покоління Z планують поїздки в період з квітня по вересень 2025 року порівняно з минулим роком.

Дехто стверджує, що покоління Z більш чутливе до більш високих витрат, але комісія з туризму заявила, що мандрівники покоління Z, які бронюють поїздки, часто мають більш високий бюджет, ніж інші вікові групи.

«За останні кілька років покоління Z, як правило, було більш обережним у своїх намірах подорожувати, плануючи менше поїздок, ніж їхні старші колеги», — сказав генеральний директор Європейської комісії з туризму Едуардо Сантандер, додавши, що більше європейців подорожують заради певних подій.

При цьому аналітики відзначили невелике зниження кількості поїздок з метою відпочинку. Так, загальна кількість запланованих поїздок на цей період скоротилася на 3% для всіх європейців, а кількість поїздок з метою відпочинку, зокрема, може скоротитися на 8% порівняно з 2024 роком.

УНІАН За матеріалами:

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